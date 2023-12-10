Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun’un, “Asgari ücreti beğenmeyen gitsin Avrupa’da çalışsın” ifadelerini sert bir dille eleştirdi.

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Arhun’un, “Asgari ücreti beğenmiyorsan git” diyecek hakkı kendinde nereden bulduğunu sordu ve “Böyle bir şey olabilir mi? Kimin memleketinden kimi gönderiyorsunuz? Artık iş zıvanadan çıktı” ifadelerini kullandı.

“Ekonomik örgütler zamanında ses çıkarmalıydı”

Geçtiğimiz günlerde kurulan asgari ücret masasında yaşanan tartışmalarla ilgili konuşan Tufan Erhürman, İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun’un, “Maliye Bakanı hayat pahalılığını yüzde 48.5 olarak açıkladı. Bu afaki bir rakamdır. Bu rakam açıklandığı için piyasada herkes fiyatlarını yüzde 50 zamlandırdı” ifadelerini anımsattı. Söz konusu ifadelerin doğru olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Bu doğru bir açıklama ancak biz ana muhalefet partisi olarak yüzde 48.5 nereden buldun diye mecliste günlerce süren konuşmalar yaptık. Meclis’te bu tartışmaları yaparken işveren kesiminden tıs çıkmadı” diye konuştu. Ekonomik örgütlerin, ekonomi ve maliyeyle ilgili yapılan hatalarda seslerini çıkarmaları gerektiğine dikkat çeken Erhürman, kendilerinin konuşmasına rağmen ekonomik örgütlerin bu konuda suskun kaldığını kaydetti. İşverenler Sendikası temsilcisi Metin Arhun’un, “Asgari ücreti beğenmeyen gitsin Avrupa’da yaşasın” ifadelerini sert bir dille eleştiren CTP Genel Başkanı Erhürman, “Bunu söyleyen kişi, bu ülkede Türkiye kökenli olan insanların Avrupa’da çalışma imkanının olmadığını bilmiyor mu?” diye sordu.

“Artık iş zıvanadan çıktı”

Erhürman ayrıca, “Kıbrıs kökenli olup da ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ kimlik kartına sahip olanlar için ‘beğenmiyorsan asgari ücreti git’ diyecek hakkı kendinde nereden buluyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Kimin memleketinden kimi gönderiyorsunuz? Artık iş zıvanadan çıktı” ifadelerini kullandı. “Hükümet” koltuklarından, söz konusu söylemlere ses çıkmamasını da eleştiren Erhürman, bu yaklaşımla nasıl ara yol bulup da denge sağlanacağını sordu. Erhürman, memlekette hayatın bile isteye popülizm uğruna pahalılaştırıldığının altını çizdi. Memlekette bazı işverenlerin, kendi işçisini yüksek asgari ücretten ödeme noktasından güçlük yaşayacağını belirten Erhürman, söz konusu durumun böyle olmasının sebepleri üzerinden konuşulması gerektiğine dikkat çekti. Erhürman, ekonomik örgütlere yönelik, “Sadece asgari ücreti konuşacağınızda sesiniz çıkarsa olmaz” ifadelerini kullandı. “Bugünkü koşullarda, geleceğimize dair endişe taşımayan, çocuklarımız nasıl bu memlekette var olabilecek diye kaygılanmayan ve bundan dolayı da öfkelenmeyen birileri varsa, onların duygu durumlarını anlamıyorum” diyen Erhürman, ülkenin yönetilmediğini vurguladı.