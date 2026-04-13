Erhürman yaptığı açıklamada, söz konusu olayın dini bayram kutlamaları sırasında gerçekleşmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu tür eylemlerin bayraklara ya da temsil ettikleri değerlere zarar vermeyeceğini vurguladı. Ancak bu davranışın, gerçekleştirenler açısından ciddi bir “medeniyet kaybı” olduğunu ifade etti.

Bu tür provokatif eylemlerin sıklıkla tekrarlandığına dikkat çeken Erhürman, yaşananların Kıbrıs Rum liderliği açısından bir sorun teşkil ettiğini ve kınanması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, açıklamasında söz konusu provokasyonu ve bu eylemi gerçekleştirenlerin zihniyetini şiddetle kınadığını belirtti.