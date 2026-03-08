Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a gönderilen "Kimon" fırkateyni, 300 denizci, insansız hava aracı (İHA) savar sistem "Centauros" ile donatılmış "Psara" fırkateyni ve dört adet modernize edilmiş F-16 Viper uçağı ile birlikte İngiliz kuvvetleri, ABD ve Fransız uçak gemileri ile İspanya ve Hollanda'dan gelen fırkateynlerin, Güney Kıbrıs ile geniş bölgede büyük bir güvenlik şemsiyesi oluşturacağı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, Yunanistan’ın siyasi düzeyde “güçlü bir mesaj” verdiğini ve maksadının Güney Kıbrıs'ı ve Avrupa Birliği sınırlarını korumak olduğunu kaydederek, denizcilik deneyimi olanların, Yunanistan'dan iki fırkateynin bir günde Güney Kıbrıs'a gönderilmesinin ne kadar zor ve ne kadar önemli bir girişim olduğunu çok iyi bildiklerini yazdı.

Gazete, Yunanistan’ın her yöne, Doğu Akdeniz'in Atina'nın komşusu olduğu ve erişilemeyecek uzak bir bölge olmadığı mesajını verdiğini belirterek, bir günde her türlü tehdidi savuşturacak kuvvetlerini adaya gönderdiğine işaret etti.

Teknik düzeyde, Yunan F-16’larının Güney Kıbrıs’a tehditlere karşı anında ve doğrudan tepki gösterebilme imkanı verdiğini kaydeden gazete, fırkateynlerin de hem Güney Kıbrıs’a hem de diğer ülkelere İHA’lardan gelecek tehditlere karşı birçok imkan sunduğunu yazdı.

Gazete, Yunanistan’ın bu hamleyle imaj oyunu yaptığının ima edildiğini, ancak savunmayla ilgilenen kişilerin tehlikenin ve bu güçlerin gönderilmesinin maliyetinin bilincinde olduğunu belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi ise, “Kimon” ve “Psara” fırkateynlerinin bölgede devriyesi sürerken, İngiltere’nin göndereceğini açıkladığı “Dragon” adlı destroyer gemisinin gelişinde gecikme olacağını, çünkü geminin bulunduğu deniz üssünde mesai saatlerinin sabah 9’dan akşam 5’e kadar olduğunu ve hazırlıkların yetişmediğini yazdı.

Haberde, destroyer gemisinin Güney Kıbrıs’a iki hafta sonra varmasının beklendiği ifade edildi.

Bu arada gazete, “4 Türk F-16’sı İşgal Bölgelerinde” başlığıyla aktardığı diğer haberinde ise Türkiye’nin KKTC’deki güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla 4 adet F-16 savaş uçağı gönderdiğini yazdı.