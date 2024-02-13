Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Les Ambassadeurs Hotel’de verdiği erken “Sevgililer Günü” konseriyle müzikseverlerle buluştu.
Erol Evgin ile erken “Sevgililer Günü”
Kıbrıslıların yoğun ilgi gösterdiği sahnesine siyah pantolon ve beyaz gömleğin beyaz ceketle kombinlendiği bir smokinle çıkan Evgin, gece boyunca söylediği; “Ateşle Oynama”, “Rüya”, “Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım”, “Deli Divane” gibi birbirinden özel aşk şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.