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Kıbrıslıların yoğun ilgi gösterdiği sahnesine siyah pantolon ve beyaz gömleğin beyaz ceketle kombinlendiği bir smokinle çıkan Evgin, gece boyunca söylediği; “Ateşle Oynama”, “Rüya”, “Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım”, “Deli Divane” gibi birbirinden özel aşk şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Erol Evgin ile erken “Sevgililer Günü”

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