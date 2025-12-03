Tatar, Azerbaycan’da yayın yapan Media Türk TV’de Serdar Şengül’ün sunduğu “Net Bakış 360 Derece” programına konuk oldu ve bazı değerlendirmelerde bulundu.

Beşinci Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı döneminde özellikle Azerbaycan ile kurduğu ilişkilerin “tarihi” nitelikte olduğunu belirterek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in KKTC’ye “açık ve güçlü” destek verdiğini söyledi.

Aliyev ile sık sık bir araya geldiğini ve bu görüşmelerin KKTC’nin Türk dünyasındaki konumuna katkı sağladığını belirten Tatar, “Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nden sonra KKTC’ye verdiği destek görünürlüğümüzü artırdı. Görev süremde defalarca Aliyev ile görüştüm. Kendisiyle yakın çalışmaktan onur duydum.” dedi.

-“Kıbrıs Türk halkı, Rum tarafına yama olamaz”

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı sürecinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine “en büyük desteği” verdiğini söyleyerek, KKTC’nin geleceğinin Türkiye ile birlikte şekilleneceğini söyledi. Tatar, “Türkiye’nin gücü ve kararlılığıyla KKTC emin adımlarla ilerleyecektir. Bu süreçte en büyük desteği Sayın Erdoğan’dan aldık.” dedi.

Kıbrıs meselesine dair değerlendirmelerde bulunan Ersin Tatar, Rum yönetiminin son dönemde attığı adımları “tehlikeli” olarak nitelendirerek, “GKRY’de artan askerî ve siyasi hareketlilik karşısında hazırlıklı olmalıyız. Rum lider Hristodulidis’in uzlaşmaz tavrı devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Tatar, Rum tarafının özellikle gençlere yönelik ekonomik vaatlerle algı yönetimi yapmaya çalıştığını, bunun Kıbrıs Türk halkını uzun vadede tehlikeye atabilecek bir yaklaşım olduğunu belirtti.

İki devletli çözümden geri adım atmanın mümkün olmadığını yineleyen Tatar, “Görevde olduğum sürece iki devletli çözümden hiç esnemedim. Kıbrıs Türk halkı Rum tarafına yamalanamaz. Türkiye’nin devre dışı bırakılması da imkânsızdır.” dedi.

Tatar, beş yıllık görev süresini değerlendirirken, “Görevde olduğum dönemde KKTC hiç bu kadar tanınmamıştı. Beş yıl boyunca durmadan tüm platformlarda devletimizi anlattık. Azerbaycan bu süreçte hep yanımızda oldu.” şeklinde konuştu.

- “Erhürman’ın ‘Dost Azerbaycan’ ifadesini memnuniyetle karşıladım”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın “Dost Azerbaycan” ifadesini memnuniyetle karşıladığını belirten Tatar, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Azerbaycan ile kurulan güçlü ilişkiyi koruyacağına inandığını söyledi.

Rum kesiminin yakın zamanda üstlenmeye hazırlandığı AB dönem başkanlığına da değinen Tatar, bunun müzakere süreçlerini “olumsuz” etkileyeceği görüşünü paylaştı. Tatar, “1 milyonluk Güney Kıbrıs tüm Avrupa’ya hükmeder hâle geliyor. Bunu kendi lehine kullanıyorlar. Hristodulidis’in ‘Türkiye’yi Avrupa’ya sokabiliriz’ açıklaması kabul edilemez.” dedi.