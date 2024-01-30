Ertuğruloğlu, aşağılayıcı üslupla konuşmanın doğru olmadığını kaydederek, siyaseti hiçbir zaman kişisel çıkar uğruna yapmadığını ifade etti.

Tahsin Ertuğruloğlu, “Toplumlararası görüşmelerde asla ve asla eşitlik yoktu. Göstermelik bir eşitlik vardı. O yüzden neredeyse 60 yıl süren müzakerelerde bir netice almak mümkün olmadı çünkü eşitsizlik temelinde sürdürülen müzakere sürecinden, eşitlik temelinde bir anlaşmayla kalkmak zaten söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

“Türkiye ve Yunanistan’ın ilişkilerinin özellikle son dönemde daha olumlu bir düzeye gelmesinden kimse gocunacak değildir, bu gayet doğaldır. İki tane birbirini tanıyan NATO üyesi komşu ülkeden bahsediyoruz” diyen Ertuğruloğlu, “Dolayısıyla bizimle, Rumlar arasındaki ilişkiyi, Türkiye ile Yunanistan ilişkisiyle mukayese etmeyin. Bizim statümüzün kabul edilmemesi ve Rum’un hak etmediği bir statüyle kabul görüyor olmasından dolayı bu problemleri yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, “Farklı dünyaların insanlarıyız…” diyerek, vizyonunu kamuoyuyla paylaştıklarını kaydetti.