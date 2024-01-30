Cumhurbaşkanı , göreve getirildikten sonra Ada’ya ilk ziyaretini gerçekleştiren Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Holguin’i Cumhurbaşkanlığında kabul etti.

İki saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Holguin, Cumhurbaşkanı ile iyi bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“Buraya ortak bir zemin bulma çabası yolunda yardım etmek için geldim” diyen Holguin, sivil toplum örgütlerini dinleyip ihtiyaçlarını ve isteklerini öğreneceğini söyledi. “Kolombiya’da öğrendiğim buydu, yalnızca liderleri değil halkı ve sivil toplum örgütlerini dinlemek ve onların ne istediklerini anlamak” diyen Holguin açıklamasında “Geçmişteki çabaları görüyor ve anlıyorum, şimdi geleceği düşünme zamanı” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ise görüşmede daha fazla kendisinin konuştuğunu Holguin’in ise dinlediğini kaydetti.

Tatar, “Kıbrıs meselesi uluslararası ve yıllarca süren bir sorun. Kendisine geçmişimizi anlattım. Bu adada yaşananları anlattım. Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksızlıkları anlattım. 1963 öncesini anlattım” dedi.

Kıbrıs meselesinin bazılarının iddia ettiği gibi 50 yıl değil, 60 yıldır devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı ,Holguin’e Kıbrıs Türk halkının hala acımasız ambargolar, izolasyonlar ve ciddi anlamda kısıtlamalarla mücadele ettiğini anlattığını söyledi.