Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026'ya katılan Ertuğruloğlu, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ertuğruloğlu, Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele kapsamında STRATCOM gibi uluslararası girişimlerde bulunmasının kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, KKTC'nin varlığını hazmedemeyen uluslararası camiada bu tür etkinliklere pek davet almadıklarını, bu nedenle de Türkiye'nin davetinin değerli ve faydalı olduğunu vurguladı.

KKTC Dışişleri Bakanı, ülkesindeki kurumlarda çalışanları bu gibi zirvelere getirerek eğitim almasını sağladıklarını anlattı.

KKTC'nin tek dayanağının Türkiye olduğuna, siyasi ve askeri konularda beraber hareket edildiğine işaret eden Ertuğruloğlu, "Bu ateş çemberinin içerisinde de son derece rahat ve güvende yaşamımızı sürdürüyoruz." dedi.

- Ortak güvenlik vurgusu

GKRY'nin NATO üyeliği için hazırlık yaptığı iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Ertuğruloğlu, "Rüya görmeye devam edebilirler. Oynadıkları oyunu görüyoruz. Ana vatan Türkiye de görüyor. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken Kıbrıs'a yönelebilecek güvenlik riskleri konusundaki soruya "Türkiye'mizin sağladığı güvence devam ettiği sürece kimsenin Kuzey Kıbrıs'a askeri saldırıda bulunması olasılığı söz konusu değil. Bunun bedelinin ne olacağını çok iyi bilirler." yanıtını verdi.

Türkiye'den 6 F-16 savaş uçağının KKTC'ye konuşlandırılmasının boşuna olmadığına dikkati çeken Ertuğruloğlu, KKTC ile Türkiye'nin güvenliğinin bir bütün olduğunun altını çizdi.

Ertuğruloğlu, Doğu Akdeniz'deki Türk ulusunun çıkarları, güvenliği konusunda en ufak bir tereddütün söz konusu olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin çok akılcı bir politika izleyerek barışı savunduğunu ve barışın gerçekleşmesi için her türlü diplomatik adımı attığını dile getirdi.

Türkiye'nin "barışı elde etmek için gerekirse savaşmayı göze alacağını tüm dünyaya gösterdiğini" kaydeden Ertuğruloğlu, bunun, akılcı ve gerçekçi bir politika olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğruloğlu, "GKRY'ye İngiltere ve bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından yapılan askeri sevkiyatın bölgede kalıcı olma ihtimali bulunuyor mu?" sorusuna cevaben, "Hayır, o Rumların NATO üyeliğini gündeme getirebilme adına oynadıkları bir oyun. Söz konusu değil. Bu ülkelerin hiçbiri Rum'un yanında Türkiye ile savaşacak konumda ülkeler de değil zaten." ifadelerini kullandı.