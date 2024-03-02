Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Antalya Diplomasi Formundaki temaslarına devam ediyor.
Güney Sudan Dışişleri Bakanı James Pitia Morgan ile görüşen Bakan Ertuğruloğlu, meslektaşı ile Kıbrıs konusunu ele aldı ve değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Antalya Diplomasi Formundaki temaslarına devam ediyor.
Güney Sudan Dışişleri Bakanı James Pitia Morgan ile görüşen Bakan Ertuğruloğlu, meslektaşı ile Kıbrıs konusunu ele aldı ve değerlendirmelerde bulundu.
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