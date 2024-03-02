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Güney Sudan Dışişleri Bakanı James Pitia Morgan ile görüşen Bakan Ertuğruloğlu, meslektaşı ile Kıbrıs konusunu ele aldı ve değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Antalya Diplomasi Formundaki temaslarına devam ediyor.

Uyuşturucuyu kuzeyde belirlenen noktaya bırakmak için 350 euro aldı

Uyuşturucuyu kuzeyde belirlenen noktaya bırakmak için 350 euro aldı

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