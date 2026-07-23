Lefkoşa-Girne Anayolu'nun St. Hilarion Kavşağı yakınlarında seyir halindeki bir aracın sağ ön lastiğinin patlaması ve yola sürtünme nedeniyle aşırı ısınarak tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında aracın sağ ön lastiği, sağ ön çamurluk davlumbazı ile çamurluk çıtası yanarak zarar gördü.

Öte yandan Boğaziçi'nde mezarlık bölgesindeki bir arazide çıkan yangında ise yaklaşık 150 dönümlük alandaki anızlar, 100 adet kare balya ve 30 adet rulo balya yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, Polis İtfaiye, Orman Dairesi ekipleri ve bölge halkının müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.