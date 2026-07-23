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Ziyaret kapsamında, Zerrin Üstel’in himayelerinde Lefkoşa UBP Kadın Kolları tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelirle temin edilen hediyeler Çocuk Onkoloji Servisi’ne teslim edildi.

Ziyarette Zerrin Üstel’e, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı Şerife Ünverdi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Hasan Birtan, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Adil Özyılkan, Lefke Kadın Kolları Başkanı Pelin Vural, UBP İskele Kadın Kolları Başkanı Amber Uygun, UBP Güzelyurt Kadın Kolları Başkanı Özge Beyatlı ve parti üyeleri eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’ni ziyaret ederek tedavi gören çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

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