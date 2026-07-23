Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, saygı atış yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, “Karanlık Yıllar” adlı şiir okurken, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuşma yaptı.

-Uluçay

Uluçay, şehitlerin vatan için gösterdikleri fedakârlığın hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının adada varoluş mücadelesi verdiğini kaydeden Uluçay, bu mücadeleye sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Süleyman Uluçay, kentte atılan adımlara da değinerek, bu çerçevede Çanakkale Şehitliği’nde eski Türk mezarlığında bir takım yenilikler yapıldığını ifade etti.

Uluçay konuşmasının sonunda tüm şehitleri saygı ve rahmetle andı. Anma töreni, din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasıylayla sona erdi.