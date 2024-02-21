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Türkiye’nin gücü Kıbrıs Türkü’nün de gücüdür.”

Atatürk”ün “İstikbal göklerdedir” şiarıyla başlattığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığında yürütülen çalışmalarda, Türk havacılığı ve savunma sanayiindeki bu tarihi başarı, Türkiye Yüzyılı’nın gururudur.

Ertuğruloğlu mesajında şunları belirtti:

Meclis komitesinde Konut Edindirme ve Polis Örgütü yasa tasarıları ele alındı

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