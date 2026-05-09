Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'in davetiyle katıldığı, İstanbul Fuar Merkezi'nde 5-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenen SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA 2026) kapsamında bir dizi temas ve görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, fuar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile görüştü; Baykar CEO'su Haluk Bayraktar ile de savunma sanayii alanındaki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

SAHA 2026 kapsamında çeşitli firma stantlarını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu; TÜBİTAK, ROKETSAN, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., ASISGUARD, ASFAT A.Ș., TUSAŞ A.Ş. ve ASELSAN başta olmak üzere savunma sanayi kuruluşlarının yetkililerinden yürütülen projeler ve yeni teknolojiler hakkında bilgi aldı.

Temaslarında, Türkiye’nin her geçen gün artan savunma sanayii alanındaki gelişmesinden gurur duyduklarını ifade eden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Güçlü Türkiye güçlü KKTC’dir” dedi

SAHA 2026, savunma, havacılık ve uzay sanayii alanlarında faaliyet gösteren firmaları, kamu kurumlarını ve sektör temsilcilerini buluşturan ve küresel işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan bir savunma sanayii fuarıdır.