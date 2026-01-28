Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile polis ekipleri tarafından Gazimağusa, Girne ve İskele ilçelerinde dün eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Temiz Sokaklar Operasyonu”, uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vurdu.

Koordineli yürütülen operasyon kapsamında yapılan ev, araç ve şahıs üst aramalarında; satışa hazır paketler halinde toplam 236 gram hintkeneviri, 22 gram metamfetamin, 50 miligram kokain, sentetik cannabinoid içeren 10 adet kâğıt, MDMA (ecstasy) türü 67 adet hap ile tütünle karışık uyuşturucu madde içeren 5 sarma sigara ele geçirildi.

Ayrıca, uyuşturucu madde kalıntısı bulunan 3 hassas terazi, 2 öğütücü ve cam pipo da emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında toplam 13 kişi zanlı olarak tutuklanırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. Polis yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.