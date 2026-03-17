TDP’den yapılan açıklamaya göre, TDP'nin 9. Olağan Kongresi dün gerçekleştirildi. TDP Güzelyurt İlçe Binası’nda yer alan kongrede, Divan başkanlığını Nazemin Gilanlıoğulları Mülazimoğlu, Divan Sekreterliğini ise Ali Azeri ve Hasan Umur üstlendi. Kongrede, yeni ilçe yönetimi de belirlendi.

İki yıllık mali rapor ve faaliyet raporunun okunarak oy birliğiyle kabul edildiği kongrede, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ve TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt da bir konuşma yaptı.

- Çeler: “Temiz siyaset varsa, o da TDP’dedir”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, partinin 50 yıllık temiz siyaset geleneğine dikkat çekerek, birlik ve dayanışma içerisinde yürütülen mücadelenin TDP’yi yeniden güçlendireceğini söyledi.

Çeler, Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın çalışmalarını örnek göstererek, bu örneklerin temiz siyasetin mümkün olduğunun en somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Çeler, “Tanıdıklara ayrıcalık tanınan, kamu kaynaklarının yanlış kullanıldığı bir düzenin sürdürülemez olduğunu” kaydederek, TDP’nin bu düzenin karşısında duracağını vurguladı. Çeler, “Bu partinin köklerinden gelenler yanımızda, gençler yanımızda olduğu sürece TDP’nin sırtı yere gelmez.” dedi.

Çeler, ayrıca TDP’nin ilk seçimlerde hükümet ortağı olmayı hedeflediğini belirterek, ülkede yaşanan yolsuzlukların ve haksız istihdamların hesabının sorulacağını söyledi.

Ekonomiye de değinen Çeler, yıl sonunda ülkenin yaklaşık 30 milyar liralık bir borç yüküyle karşı karşıya kalacağını, bu borcun yeni hükümet tarafından bir enkaz olarak devralınacağını savundu. Çeler, bu süreçte radikal ekonomik kararlar alınması gerektiğini söyledi.

- Özkunt: “TDP yeniden yükselişe geçti”

Kongrede konuşan TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt ise, partinin yeniden güçlü bir yükseliş sürecine girdiğini, son dönemde özellikle gençlerin partiye olan ilgisinin arttığını ifade etti.

“Ülkede son yılların en kirli siyaset döneminin yaşandığını” savunan Özkunt, toplumun temiz siyaset anlayışına ve liyakatli kadrolara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Özkunt, bu kapsamda TDP’ye büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

- Ertop: “Bu güvenin sorumluluğunu biliyoruz”

Kongre sonunda yeniden TDP Güzelyurt İlçe Başkanlığına seçilen Metin Ertop ise, delegelere teşekkür ederek, kendisine duyulan güvenin sorumluluğunun farkında olduğunu belirtti. Ertop, Güzelyurt’ta parti örgütünü daha da güçlendirmek ve TDP’nin politikalarını toplumun her kesimine ulaştırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

- Yeni ilçe yönetimi

TDP Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Metin Ertop (Başkan), Faik Akçam, Adnan Eraslan, Mehmet Derya, Cemal Darbaz, Kamil Gilanlı, Fevzi Garani, Dilet Ötün Say, Rabia Fabrikacı, Özkan Koramaz, Mustafa Mulla. Denetleme Kurulu: Ayşe Kalkanlı, Aytan İmamzade, Ali Volkan. Gençlik Örgütü: Orçun Arcam, Lisani Cemal Darbaz”