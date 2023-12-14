İsias Dava Sürecini yürüten Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin Başkanı Hasan Esendağlı, BRT ekranlarında yayınlanan bir programa katılarak, Baykan Gürses’in sorularını yanıtladı.

Davanın 3 Ocak 2024’te görüşülmeye başlayacağına işaret eden Esendağlı, başlangıçta 3 gün olmak üzere 3-4-5 Ocak’ta davanın görüleceğini söyledi.

Esendağlı, iddianamede yer alan bilinçli taksir yerine olası kast suçlamasında ısrarlı olacaklarını söyledi.

Esendağlı, “Bilinçli taksirle suçluma sonucu en fazla toplu olarak 25 yıl hapis cezası hesaplanıyor. Ama olası kastta suçlu başına 75 yıl hapse kadar bir ceza olabilir. Olası kast toplum ve aile vicdanında önemli bir konu” dedi

Esendağlı, “Bu davanın önemli şu… Türkiye’de geçmişte benzeri olmayan bir süreci deniyoruz. Gelecek için emsal teşkil edecek bir dava süreci izliyoruz. Bu nedenle sonucu çok önemli olacak” diye konuştu.

Esendağlı, gerek ailelerin, gerek toplumun, gerekse de siyasetin konuya hassasiyetinin devamının davanın sonucu için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: BRT