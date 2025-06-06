Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 11.45 sıralarında, Esentepe'de sakin  David John Phoillips (E-61), ikametgahının dış cephe boyasını yaptığı sırada, kurduğu iskele üzerine koyduğu merdivenin kayması sonucu, yaklaşık 4.70 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralandı.

Phoillips, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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Soruşturma devam ediyor.