Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin sezonu 90 puanla şampiyon tamamlayacağını iddia etti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarını canlı yayında değerlendiren Çakar, sarı-lacivertlilerin sezonu 90 puanla tamamlayacağını söyledi. Ünlü yorumcuya göre Galatasaray ise 88 puanda kalarak ikinci olacak.

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar "Galatasaray Sivas'ı yener. Trabzonspor'a kaybeder. Kayserispor'la berabere kalır. Göztepe'yle berabere kalır. RAMS Başakşehir'i yener. 88 puan eder. Fenerbahçe Beşiktaş'ı yener. RAMS Başakşehir'i deplasmanda yener. Eyüpspor'u yener. Hatayspor'u zaten yener. Konyaspor'u da yener. 90 puan eder. Fenerbahçe şampiyon, ben öyle düşünüyorum" dedi.