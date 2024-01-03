Uyuşturucu operasyonuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.01.2024 tarihinde saat 17:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, Gazimağusa’da K.B.(E-47)’nin kalmakta olduğu ikamatgahta yapılan aramada, yaklaşık 40 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.B.(E-45) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.