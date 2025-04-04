Mahkemede mesele ile ilgili Savcı Volkan Kayabaş olguları aktarmak üzere polis memuru İbrahim Toz’u tanık olarak dinletti.

Polis memuru Toz, CÖŞ ve narkotik ekipleri tarafından 22 Mart tarihinde S.A'nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; kanunsuz olarak tasarruf edilen bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör, 5 adet 9 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, ilk etapta 3 gün daha sonrada 8 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize, silahın ise balistik incelemeye gönderildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının soruşturmaya etki etme olasılığı kalmadığını bu bağlamda zanlı hakkında daha önceden de bir teminat bulunduğunu belirterek ülkede, yasal statüsü olmadığını belirterek yargılanmadan kaçma veyahut tekrar suç işleme olasılığı bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Avukatı Hüseyin Koralp tutuklu yargılanma talebine itiraz etti. İtiraz üzerine teminat duruşması yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren duruşmada Avukat Koralp özetle müvekkilinin ülkede yasal statünün bulunmaması zanlının kaçak olduğu göstergesini teşkil etmediğini söyledi. Avukat Koralp’ın kapsamlı istintakında tahkikat memurunun kaçma, tekrar suç işleme ihtimalini somut olarak gösteremediğini iddia etti.

Huzurunda yaklaşık 5 saat süren duruşmanın ardından Yargıç Evren Mürsel, zanlının yargılamadan kaçma ve tekrar suç işleme girişimini somut olgularla gösterilemediği, zanlı tarafından mahkemeye dinletilen 4 kefilden 3’ünün muteber sayılabilecek kefiller olduğu ve 2007 yılından beri ülkemizde ikamet ettiği, ailesinin KKTC vatandaşı olduğunun da gözetildiğinde savunmanın tutuksuz yargılanma talebinin uygun olduğuna bulgu yaptığını belirtti. Yargıç Mürsel netice itibari ile zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 4 gün ispati vücutta bulunması, 250 Bin TL nakit teminat yatırması, 2 Milyon TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 500 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.