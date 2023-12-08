Yürüttükleri yardım faaliyetleriyle engelli bireylerin yanında olan Evkaf İyilik Gönüllüleri, özel eğitim okullarındaki düzenledikleri moral etkinlikleri ile de gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ve Evkaf İyilik Gönüllüleri işbirliğiyle özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımıza yönelik oluşturulan etkinlik çerçevesinde Ziyamet Özel Eğitim Merkezi öğrencileri ile bir araya gelindi.

Etkinlik sırasında çocuklarımıza yönelik çeşitli sanatsal faaliyetlere ve yiyecek ikramlarına yer verilerek çocukların keyifli vakit geçirmesi sağlandı.

Her yıl 100’e yakın özel gereksinimli çocuğun tüm eğitim masrafını üstlenen Evkaf, katkı koyduğu faaliyetlerle de kuruluş vizyonunu yaşatmaya devam ediyor.