Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), atalarımızdan gelen vakıf anlayışı ile hayatın her noktasına ulaşmaya gayret ediyor.

Özellikle eğitim alanındaki katkılar ile vakıfların kuruluş amaçlarına hizmet etmesi, eğitim sisteminin iyileştirilebilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, Şehit Osman Ahmet İlkokulu okul müdürü İlkay Karcı Dereboylu Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ni ziyaret ederken, okullarına sağlanan fotokopi cihazı ve materyal katkılarından, eğitime verilen önemden dolayı Genel Müdür Prof. Dr. İbrahim Benter'e teşekkür etti.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Benter ise birçok okulun cihaz ve materyal eksikliklerini tamamladıklarını ve bu iyilik anlayışıyla katkılarına devam edeceklerini söyledi.