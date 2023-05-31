Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde sosyal hassasiyet oluşması gayesi ile gerçekleştirilen, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (EVKAF) de katkı sağladığı sigarayı bırakma temalı ‘dumansız hava, sağlıklı yaşam’ resim yarışmasının sergi açılış etkinliği bugün Milli Eğitim Bakanlığı‘nın Yenişehir’de bulunan sergi salonunda yapıldı.

Çok sayıda öğrencinin emeğiyle oluşan sergiye EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter de katıldı.

Sergiye dair açıklamalarda bulunan Benter, “Mesele eğitim, sağlık, yani insan olunca, Evkaf olarak her zaman katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Çünkü bu vakıfları kuran nene dedelerimizin asıl amacı, her türlü sosyal probleme çözüm üretmekti. Biz de bu sergiye sağladığımız katkıdan dolayı son derece memnunuz. Projeyi geliştirenlere ve yarışmaya katılarak resimleriyle hassasiyet oluşturan çocuklarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Sergi 2 Haziran 2023 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edecek.