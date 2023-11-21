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Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu oldu. Benter, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bir yılda yaptığı yardım miktarını açıkladı…



“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAKTAN HİÇ ÇEKİNMİYORUZ”… Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak, Vakıflar İdaresi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Benter, Vakıflar İdaresi’nin 2023 yılında eğitim, sağlık, engelli bireyler, özel eğitim, depremzedeler, temel ihtiyaçlar, kira, sosyal maddi yardımlar ve sponsorluklar gibi alanlarda yapılan yardımların 50 Milyon TL üzerinde olduğunu söyledi. Vakıf kültürünü ve vakıf geleneklerini yaşatmak adına yapılan yardımlara önem verdiklerini söyleyen Benter, Vakıflar İdaresi olarak üzerlerine düşeni yapmaktan hiç çekinmeyeceklerini ifade etti.

EVKAF’TAN EĞİTİME TAM DESTEK… 452 yıllık geçmişiyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak Eğitim alanına özel bir önem verdiklerinin altını çizen Benter, öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanması, eğitim bursları ile öğrencilerin hayallerine ulaşmasına vesile oldukları için yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Öte yandan okulların tamir onarım ve eksikliklerinin giderilmesi noktasına da vurgu yapan Benter, “Öğrencilerimizin daha iyi koşullarda eğitim alması bizim için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

TARİHİ KAYNAKLAR DİJİTAL ALANLA HERKESLE BULUŞUYOR… Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin tarihi yapıların yaşatılması ve restorasyonu konusunda büyük bir hassasiyete sahip olduğuna dikkat çeken Benter, ülkenin birçok noktasında bulunan tarihi eserlerin restorasyonunun devam ettiğini ve topluma kazandırılacağını söyledi. Tarih ve tarihi eserlere verilen önemi programda dile getiren Benter, EVKAF’ın desteği ile basılı ve dijital yayınlar ile bu bilgilerin kullanımının herkesle paylaşıldığını söyledi.

“SELİMİYE CAMİSİ’NDE İBADET DEVAM EDİYOR”… Selimiye Cami’sinde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Benter, “Bu büyük proje Türkiye Vakıflar İdaresi tarafından yürütülmektedir. Kapsamlı bir restorasyon çalışılması yapılmaktadır. Özellikle depreme dayanıklılık konusunda Selimiye Camisi’nde sıkıntılar vardı, bu nedenle de hassas bir çalışma yürütülmektedir” dedi. Selimiye Camisi’nde ibadetin devam edip etmediğinin sorulması üzerine Benter, “Orada Din İşleri’nden bir görevli bulunmaktadır ve ibadet devam etmektedir” şeklinde konuştu.