Bakanlar Kurulu’nun yaptığı Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile İlgili Resimler (Değişiklik) Emirnamesi, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre ücreti, evlendirmenin Evlendirme Memurluğu’nda yapılması halinde 1,455 TL, Evlendirme Memurluğu dışında herhangi bir yerde yapılması halinde ise 2,955 TL oldu.

Ayrıca; evlenme ihbarının tasdiki 148 TL, itiraz ihbarı verilmesi 143 TL, ihbarın taliki amacıyla bir şahadetnamesi verilmesi 148 TL, evlenme şahadetnamesinin veya herhangi bir suretinin alınması 148, evlenmenin sicile kayıt ücreti 583 olarak düzenlendi.