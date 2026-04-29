Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Derviş Sadeli olayla ilgili bulguları aktardı. Yeşildal, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen ve şüpheli hareketler sergileyen Lefkoşa’da sakin J.B.A’nın yapılan üst aramasında giymekte olduğu siyah renk eşofmanın ön sağ cebinde siyah renk naylona sarılı vaziyette yaklaşık 3 gr. Ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilip J.B.A’nın suçüstü hali gereği tutuklandığını ve kalmakta olduğu Taşkınköy adresindeki ikametgahında 22:20 – 23:00 saatleri arasında mahkeme emri ile yapılan aramada yatak odası içerisinde bulunan komodin çekmecesinin üstünde foil kağıdına sarılı olarak yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilip yine yatak odasında bulunan ahşaptan mamul dolap çekmecesi içerisinde 1 adet mermi çekirdeği aynı yatak odası içerisindeki televizyon ünitesi üzerinde mavi renk eğitim tipi savunma sınıfı içinde patlayıcı madde olmayan el bombası, yine aynı yatak odası içerisinde yatak üzerinde içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis akabinde aynı adreste kalmakta olan zanlı E.C.A.O’nun yatak odası içerisindeki komodin üzerinde içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis zanlıların ayrıca yapılan muhaceret kontrollerinde zanlı J.B.A’nın 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren 1563 gün, E.C.A.O’nun 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 875 gün yetkili makamdan izinsiz KKTC’de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, sonucun beklendiğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.