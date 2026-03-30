Lefkoşa’da hayat pahalılığı yasa tasarısına karşı düzenlenen eylem sırasında, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş açıklama yaptı. Maviş, Başbakan Ünal Üstel’in önce UBP grup toplantısını yapacağını, ardından sendika başkanları ve eylemcilerle görüşeceğini belirtti.

Maviş, eylemcileri Meclis binasının içine girmeye çağırdı. Bu sırada eylemciler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı ve polis, eylemcileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Polis ise binada güvenliği sağlamak için önlemlerini artırdı.

Eylemciler, Polise taşlarla karşılık verdi.

Edinilen bilgiye göre Biber gazından bayılanlar olduğu ilk yardımın müdahale ettiği bildirildi. Öte yandan bir Polisin de yaralandığı ve acil müdahale yapıldığı öğrenildi.