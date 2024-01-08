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Terim, Panathinaikos ile ilk maçına PAS Giannina karşısında çıkmış, seyircisiz oynanan mücadeleyi 2-0 kazanmıştı.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos 2'de 2 yaptı ve puanını 40 yaptı. Yeşil beyazlılar liderliğe yükseldi. Panetolikos ise 14 puanda kaldı.

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Ev sahibi ekip Sporar'ın 51 ve 89. dakikalarda attığı golün ardından 2-0 öne geçerken, Panaitolikos'ta Shengelia 90+2'de attığı golle durumu 2-1'e getirdi ve maç sonucunu tescilledi.

Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, yeşil-beyazlıların başında çıktığı ikinci maçında da galibiyet aldı.

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