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08.01.2024 tarihinde, İskele - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Zahra GHODRATI (K-39), yönetimindeki JZ 038 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Çemberi kavşağının yaklaşık 500 metre ilerisinde Paşam Merket önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak, ağaca çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu araç sürücücü Zahra GHODRATI olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

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