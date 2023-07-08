Bunlar da ilginizi çekebilir

08.07.2023 tarihinde, saat 10:50 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunun 1-2 km’leri arasında, Batu BERK (E-35), yönetimindeki PP 414 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyretiği sırada köpek barınağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak akasya ağaçlarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücü sü Batu BERK kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Kaza yla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.