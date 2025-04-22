Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 14.00 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde, Arapköy yakınlarında iki aracın çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi ise yaralandı.

Kaza sonucu ZUS 264 plakalı araç sürücüsü Ali Özarapköylü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Raja Sharıq AMIN (E-27) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan RHA 4128 plakalı otobüs sürücüsü İbrahim ARICI ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa ARIOĞLU (E-38), Cemil EDİP (E-41), Sevim CEPNİ (K-31), Oğuzcan KARLITEPE(E-23), Kayhan SOĞUKELLİ (E-41), Işık BERBER(E-41), Umut ULAŞ (E-25), Muhammed Akif PASHA (E-38) Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip aynı serviste müşahede altına alınırken İbrahim ARICI ve Muhammed Akif PASHA Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis tarafından yürütülen soruşturma devam etmekte.