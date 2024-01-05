Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

05.01.2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Çetin BOLKANER (E-66) yönetimindeki HFC27041370 şasi numaralı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Pirhan mevkiine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru ikinci şerit içerisinde, bahse konu anayolda yol bakım çalışması yapıldığı gerekçesiyle, önlem almak için yavaş şekilde seyreden Harun KAVCI (E-26) yönetimindeki Karayolları Dairesine ait RHA 2201 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan RHA 2201 plakalı araç, karşı şeride geçip yolun sağından çıkmış ve yol kenarındaki toprak alan içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri Çetin BOLKANER ve Harun KAVCI, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.