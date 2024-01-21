Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk etti.
Sarı-lacivertliler mücadelenin 12. dakikasında İrfan Can Kahveci ile 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlılar ise 63. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle eşitliği sağladı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve skor 1-1 olarak tescillendi.
Bu sonuçla birlikte zirve yarışında yara alan sarı-lacivertliler 54 puanla liderliğini sürdürdü. Konuk ekip ise 22 puanla 15. sıraya yükseldi.
FRED SAKATLANDI
Fenerbahçe'de Fred, mücadelenin 86. dakikasında sakatlanarak yerini yeni transfer Rade Krunic'e bıraktı.
İLK FRİKİK GOLÜNÜ KAYDETTİ
Samsunspor'un tek golünü kaydeden Emre Kılınç, Süper Lig kariyerinin ilk frikik golünü Fenerbahçe filelerine gönderdi.