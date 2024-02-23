Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise oldu.

67 milyon euroluk kadro değeri bulunan Union Saint-Gilloise, Belçika Pro Lig'in kazandığı 11 zaferle en çok şampiyon olan üçüncü takımı.

Brüksel'in Saint-Gilles bölgesi takımı, ligde lider konumda ve yakın rakibiyle arasında 8 puan fark var.

MAÇLARINI NEREDEN OYNUYOR?

Union SG, maçlarını 100 yıllık tarihi Stade Joseph Marien stadyumunda oynuyor.

Stadyum kapasitesi ise yaklaşık 10 bin kişi.

YILLAR SONRA ŞAMPİYONLUK GELEBİLİR

1934-35 sezonundan beri ligde ipi göğüsleyemeyen Union Saint-Gilloise bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmeye çok yakın.

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu Liverpool ve Toulouse'un ardında üçüncü bitiren Union Saint-Gilloise, Konferans Ligi play-off turunda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u eleyerek turnuvanın sürprizlerinden birine imza attı.

EN GOLCÜ VE EN DEĞERLİ İSİMLER

Cezayirli forveti Mohamed Amoura, attığı 20 golle takımın en önemli isimleri arasında yer alıyor.

Amoura 10 milyon euro piyasa değeriyle takımın en değerli ismiyken, Fildişili Lazare Amani ve Japon Koki Machida da yaklaşık 6 milyon euroluk piyasa değerleriyle dikkat çekiyor.

Union SG tüm turnuvalarda oynadığı son 20 maçtan sadece birini kaybetti ve 13'ünde galip gelmeyi başardı.