‘Fenomenlik’ uğruna bu kadar mı gözümüz döndü?

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüden yaptığı konuşmada, sosyal medya üzerinden nefret söylemi, küfür, hakaret ve tehdit içerikli paylaşım yapan kişilerin polise verildiğini duyurdu…

Kimse kimseye hakaret etme hakkına sahip değildir…

Çok değil birkaç gün önce yazdığım köşe yazımda kullandığım ifadeler tam olarak şöyle:

“Ancak şunu belirtmek istiyorum: Özgürlükler “Bir kesimin” değil “Her kesimin” hakkıdır. Birinin özgürlüğünün başladığı yerde bir başkasının özgürlüğü kısıtlanıyorsa orada özgürlükten ve toplumsal adaletten de bahsetmek imkânsızdır”

…

Sosyal ortamlarda, dost meclislerinde, kahve içerken, neredeyse her sohbete konu olan bir gerçeğimiz var. İnsanların ortam söylemi şu:

“Bu internet ve teknoloji bizi çok bozdu”

Gerçekten de öyle mi?

Sosyal medyaya daha çok girdikçe veya teknoloji ilerledikçe mi düşünce yapılarımız değişti?

Veya başlarına saygımızı sosyal medya yüzünden mi kaybettik?

…

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada dijitalleşme insanları asosyalleştirirken diğer yandan da “Fenomen” olma arzusuna itiyor…

Daha fazla etkileşim almak, daha fazla kişiye ulaşmak, sosyal medyada popüler olmak, paylaşımlara onlarca hatta yüzlerce yorum gelmesi…

Tek hedefimiz bu mu gerçekten?

Daha fazla ‘Like’ almak uğruna başkalarını acımasızca eleştirmekten, hakaret etmekten, hatta küfür etmekten çekinmez olduk…

Biz bu muyuz?

Hedefimiz gerçekten bu mu?

Toplumsal ve insani değerleri ne zamandan beri gözümüz görmez oldu?

Hep naralar attığımız ve toplumda özlemini duyduğumuz “Sevgi, saygı ve hoşgörü” nerede?

Ne zamandan beri başkalarının düşüncelerine saygı duymuyoruz ve tahammül edemiyoruz?

…

Sosyal medyanın ve internetin doğru kullanımı nasıldır bilmem ama bizim kullandığımız şekliyle olmadığına eminim…

Düşünce ve ifade özgürlüğü her bireyin hakkıdır…

Ancak benim özgürlüğümün başladığı yerde bir başkasının özgürlükleri kısıtlanıyorsa ve kişisel hakları gasp ediliyorsa orada özgürlük yoktur…

Özgür olmak demek ağzına gelen her lafı söylemek değildir…

Bu aynı zamanda sadece başkalarına değil insanın kendisine de saygısızlıktır!

Kendimize olan saygımızı mı kaybettik?

‘Fenomenlik’ uğruna bu kadar mı gözümüz döndü?

…

Özellikle sosyal medya kullanımı ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili devletin tüm bireylerini korumak için yasal bir düzenleme yapması kaçınılmazdır.

Buradan Başbakan Ünal Üstel’e çağrımdır:

Lütfen gereken düzenlemeyi yapın. Birilerinin ifade özgürlüğü, başkalarının kişisel haklarını gasp etmesin…