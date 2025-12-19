Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nden verilen bilgiye göre, Dernek Başkanı Ahmet Özsoy törende yaptığı konuşmada, spor camiasınında sevilen bir kişi olan Fevzi Beyar’ın spora çok büyük hizmetleri olduğunu söyledi. Özsoy, Beyar’ın adını yaşatmanın kendileri için bir görev olduğunu ve Dernek olarak bu yönde çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, törende Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, eski KTSYD Başkanı Songuç Kürşad, ailesi adına Seran Bayar ve kardeşi Ahmet Bayar da konuşma yaptı.