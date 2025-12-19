DAÜ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi’nden verilen bilgiye göre toplantıda, Gazimağusa Teknoloji Gelişim Bölgesi’nin geçmiş döneme ait faaliyet raporları görüşüldü ve yeni dönem yönetimi belirlendi.

Toplantıda, Genel Kurul Üyeleri DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Şirket Yönetim Kurulu’nda yer alan Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Prof. Dr. Hadi Işık Aybay, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Rıza, Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen, Necdet İcil, Nihat Yılmaz, Atilla Bulancak ve davetli katılımcı olarak DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Genel Sekreter Derviş Ekşici, İleri Teknoloji Ar&Ge Enstitü Müdürü Doç. Dr. Davut Solyalı yer aldı.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuşmasında, Gazimağusa Teknoloji Gelişim Bölgesi’nde yapılan çalışmaların artarak, devam edeceğine inanç belirtti. Kılıç, hedeflerinin, gündeme bağlı olarak çalışmaların yapılması ve aktif rolle yeni döneme girilmesi olduğunu kaydetti.

-Yükselen

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de, Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, DAÜ ve LAÜ iş birliğinde uzun yıllardır çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Yükselen, çalışmaları daha da ileriye taşımak adına her türlü göreve hazır olduklarını belirtti.

-Kamacıoğlu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da, her türlü desteğe hazır olduklarının ifade ederek, gelişime inandıklarını kaydetti.

Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirilen projelerin değerlendirildiği toplantıda, yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Toplantıda, yeni Yönetim Kurulu’na atanan isimler Doç. Dr. Davut Solyalı, Doç. Dr. Tolga Çelik, Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, Necdet İcil, Prof. Dr. Hüseyin Ademgil, Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen ve Nihat Yılmaz oldu.