Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Öğretmenler Sendikalarının grevlerinden kaynaklı final sınavlarına giremeyen öğrencilerde motivasyon düşüklüğü olduğunu belirterek, öğrencilerin bütünleme sınavında başarısız olduklarını kaydetti.

Bütünleme sınavlarından çıkan istatistiklerin değerlendirildiğini ve sınavlardan kalan çocukların sistem dışına çıkarıldıkları takdirde büyük bir toplumsal pişmanlık doğacağını kaydeden Çavuşoğlu, bu çocuklar için ortalamanın 5'e düşürüldüğünü, çocukların okullarında eğitimlerine devam edebileceğini açıkladı.

Sendikalar eylem yaptı... Çavuşoğlu: Sendikaların bu tavırları çocuklara da yansıyor

Öte yandan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, sabah saatlerinde Danışma Kurulu toplantısını protesto etmek için Bakanlık önünde toplandı. Konuşmasında bu protesto eylemini de değerlendiren Çavuşoğlu, 'Çocukların bir sınav haklarını eksik bırakmıştık. Eğitim açısından bunu dikkate aldık. Sendikaların bu tavırları çocuklara da yansıyor' diye konuştu.

