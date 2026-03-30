Gündem Kıbrıs Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan fırıncılar, artan maliyetler karşısında ekmek zammı konusunda farklı görüşler ortaya koydu.

Fırın ve Unlu Mamuller Derneği Başkanı Bayram Ezdaş, Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, ekmeğe zammın şu an için gündemlerinde olmadığını söyledi. Ezdaş, Ortadoğu’da yaşanan savaşın ekonomiyi dalgalı bir sürece soktuğunu ve bunun akaryakıt fiyatlarına yansıdığını belirterek, artan maliyetlerin sektörü etkilediğine dikkat çekti.

“Destekler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Hükümetin açıkladığı destekler doğrultusunda fırıncıların ekonomik anlamda çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Ezdaş, birlik olarak şu aşamada ortak bir karar üretmelerinin mümkün olmadığını ve süreci “beklemede” takip ettiklerini kaydetti.

Çıralı: Girdi maliyetlerindeki artış fırıncıları zor durumda bırakıyor

Öte yandan Fırın ve Unlu Mamuller Derneği Eski Başkanı Ömer Çıralı ise daha farklı bir tablo çizdi. Çıralı, son dönemde yapılan akaryakıt ve gaz zamlarının yanı sıra daha önce yaşanan un fiyat artışlarının fırıncıları ciddi şekilde zor durumda bıraktığını söyledi.

“Artan maliyetler devlet tarafından sübvanse edilmeli”

Artan girdi maliyetleri karşısında devletin önlem almaması halinde sektörün büyük sıkıntılar yaşayacağını belirten Çıralı, “Ekmek temel tüketim maddesidir. Bu girdi maliyetlerinin devlet tarafından sübvanse edilmesi gerekiyor” dedi.

“Bu koşullar altında ekmeğe zam kaçınılmaz”

Enerji maliyetlerindeki ciddi artışa da dikkat çeken Çıralı, fırıncıların mevcut çalışanlarının varlığını nasıl idame ettireceklerini düşündüklerini ifade etti. Devlet tarafından sigorta desteği ve yeni işe başlayacaklara yönelik bazı destek önerilerinin gündeme geldiğini ancak henüz net bir adım atılmadığını belirten Çıralı, bu koşullar altında ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu savundu.