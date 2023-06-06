Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi ( FOGEM ) tarafından organize edilen “15. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali” dün akşam Lefkoşa’da yapılan gösterilerle başladı.

FOGEM’den verilen bilgiye göre, Türkiye, Polonya, Bulgaristan, Litvanya ve Kırgızistan’dan konuk ekiplerinin gösterileri yanında FOGEM bünyesinde faaliyet gösteren üç farklı yaş grubundaki ekipler dün akşam yapılan etkinlikte gösterilerini sundular.

Dr. Fazıl Küçük Parkı’nda toplanan çocuklar, şarkılar ve oyunlar eşliğinde Kızılbaş Parkı’na yürüdü.

Kortej sonrasında konuk ekipler ve FOGEM ekipleri Kızılbaş Parkı’nda sahne gösterilerini yaptı. Sahne performanslarında her grup ülkelerine ait geleneksel halk danslarını sundu.

Yaz Sevinci Çocuk Şenliği, bu akşam Beyarmudu, 7 Haziran Çarşamba gecesi de Dikmen’de olacak.

Etkinlikler çerçevesinde, 8 Haziran Perşembe akşamı ise Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda “FOGEM ile Yaz, Bembeyaz” etkinliği yapılacak.