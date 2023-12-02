Dünyaca ünlü Forbes Dergisi’nde Kathleen Peddicord imzası ile yayımlanan ‘2024'te Yurtdışında Mülk Satın Alabileceğiniz 5 Uygun Fiyatlı Yer’ makalesinde ilk sıraya Kuzey Kıbrıs yerleştirildi.

Makalede ülkemizin avantajları sıralanırken, Kuzey Kıbrıs’ın ABD Pazarına Göre yüzde 47 tasarruflu bir yatırım bölgesi olduğu vurgulandı.

Makalede Amerika Birleşik Devletleri’nde vatandaşların ev alabilmelerinin artık imkansızlaştığına dikkat çekilerek, “Yaşam tarzı veya yatırım amacıyla mülk satın almak isteyenler, donmuş bir pazarın çözülmesini beklemek yerine, en iyi fırsatların bulunduğu başka ülkelere bakmalıdır” denildi ve öneriler sıralandı.



Kathleen Peddicord “otuz yıldır okuyucularıma yurtdışındaki emlak yatırımlarını tavsiye ediyorum, ancak bugünkü tavsiyem her zamankinden daha doğru” diyerek makalesine devam etti.



Yazar makalesinde Kuzey Kıbrıs’ı şu sözlerle tasvir etti:

“Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de bir ada ülkesi olan ‘Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir bölgesi ve fiili devletidir. Uzun kumlardan oluşan kıyıları, bol güneş ışığı, mükemmel mutfağı ve dost canlısı bölge halkıyla tanınır. Kıbrıs'ın kuzeyi ve güneyi arasındaki tarihsel gerilimler, yakın zamana kadar turizm ve kalkınmayı güneye odakladı. Bugün ilişkiler rahat ve sınırın her iki tarafında da hayat olağan şekilde devam ediyor. Bu da gayrimenkul yatırımcıları ve yurt dışında ev almak isteyenler için fırsat yaratıyor çünkü Kuzey Kıbrıs'ta fiyatlar daha uygun ve turizm patlamasına doğru gidiyor. Dünya bu cazibeyi yakaladıkça yeni oteller, kumarhaneler, golf sahaları ve lüks marinalar açılıyor. Şimdilik Kuzey Kıbrıs'ta gayrimenkul inanılmaz derecede uygun fiyatlı olmaya devam ediyor.”

Forbes’teki makalede Kuzey Kıbrıs'ta emlak ticaretinin İngiliz sterlini üzerinden yapıldığına dikkat çekilerek, “Sterlinin dolar karşısında değer kaybedeceği tahmin edildiğinden, ABD doları sahipleri için pazarlıklar 2024 yılında artabilir” öngörüsünde de bulunuluyor.

Makalede, Kuzey Kıbrıs’tan sonra Amerika’ya göre en uygun mülk alınabilecek ülkelerin Brezilya, Kolombiya, Montenegro ve Yunanistan olarak sıralandığı görülüyor.

