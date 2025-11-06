Ziyaret sırasında Karavezirler, AKSA Enerji’nin Kıbrıs Türk futboluna verdiği destek ve katkılardan ötürü Şentürk’e teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

Karavezirler, AKSA Enerji’nin uzun yıllardır liglere ve futbol camiasına sağladığı katkıların önemine dikkat çekerek, “Ülke sporunun gelişimi için yapılan her destek bizim için çok kıymetli. AKSA Enerji’nin desteği, futbolun daha ileriye taşınmasında önemli bir rol oynuyor,” dedi.

AKSA Enerji Müdürü Şener Şentürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spora olan desteklerinin süreceğini belirtti. Şentürk, “Futbol, toplumun birleştirici gücüdür. Biz de AKSA Enerji olarak bu alanda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.