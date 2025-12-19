-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sayıştay’ın hazırladığı raporun ellerinde olduğunu belirterek, “Raporun hiçbir yerinde Ercan ek beş protokolünün kamu zararı yarattığı belirtilmiyor” dedi.

Raporda kamu zararıyla ilgili en ufak bir ibare olmadığını yineleyen Arıklı, “Bize göre oldukça eksik ve birtakım yanlışlardan ibaret bir rapor. Ek beş protokolü imzalanmasaydı, hala eski Ercan Havaalanı’nda olacaktık, protokol yeni havalimanına taşınmak için zemin yarattı” diye konuştu.

Ercan Havalimanı’nın özelleştirme yasası kapsamında 25 yıllığına özelleştirildiğini hatırlatan Arıklı, imzalanan ek sözleşmelerin tarihlerini sıraladı. Ek beş sözleşmesiyle ilgili konuşan Arıklı, “İşin içerisine Türkiye Cumhuriyeti’nin yöneticilerini katmak zorunda kaldık, yaklaşık 70-75 kişinin sürdürdüğü müzakereler yaşandı” diyerek, aylar süren müzakerelere noktayı Ankara’da koyduklarını söyledi. Arıklı, “Sizin yapamadığınızı, bizden önceki hükümetlerin yapamadığını yaptık ve Ercan Havalimanı’nı açabildik” dedi.

“Biz devletiz, sizin anladığınız manada gecekondu devleti değiliz… İki yıl mücbir sebeplerden dolayı uzatma olacaktı, iki yılı satın aldık” diye konuşan Arıklı, bunu Merkez Bankası’nın hesapladığını söyledi. Sayıştay’ın rakamları görmediğini ve kendilerine de sormadığını ifade eden Arıklı, “Sayıştay’a ve Savcılığa yazı yazacağız” dedi.

59 Milyon Euro’nun iki yıl için oldukça iyi bir rakam olduğunu söyleyen Arıklı, “Biz havaalanını açtık, oradaki 59 Milyon kat kat ödeniyor… Diyorsunuz ki iktidara geleceğiz. Geldiğinizde sözleşmeyi iptal edersiniz” dedi.

-Talat

CTP Milletvekili Ongun Talat ise yeniden söz alarak, “Bu metin uzun süren tartışmalar sonucu ortaya çıktığıysa vay halimize” diyerek, halkın hala bunun bedelini ödediğini dile getirdi.

“Bu toplantı, devlet adına direnişi kırdığınız toplantıdır” diyen Talat, bütçe mevzuatına aykırı iş yapıldığını söyledi. Talat, “Şirketin taleplerini baştan doğru kabul ediyorsanız. Ben ne deyim size? Sayın Bakan siz T&T’nin avukatı mısınız?” sorusunu sordu.

Sayıştay Raporundaki ifadelerin açık olduğunu ifade eden Talat, “Sayıştay Başkanlığı’nı töhmet altında bırakmayın” dedi.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yeniden söz alarak, ihale şartnamesinde yapılacak işin belli olduğunu kaydederek, “İhale şartnamesine aykırı bir sözleşme imzalayamazsın” dedi.

Şahiner, “Merkez Bankası'nı karıştırmayın, itibarını zedelemeyin. Siz sadece ona hesap yaptırdınız” diye konuştu.

-Şan

UBP Milletvekili Alişan Şan ise konuşmasına, 2026 bütçesinin devlete ve halka hayırlı olmasını dileyerek, başladı.

Söz konusu mutabakat zaptına ilişkin iki buçuk yıldır suskunluğunu koruduğunu ifade eden Şan, “Bugüne kadar buraya çıkmamamın sebebi ticari sırlarımızın ortaya çıkmamasıydı” dedi. Şan, ticari sırları barındıran bu gibi anlaşmaların, raporları Sayıştay tarafından denetlendiği zaman bunun gizlilik çerçevesinde olması gerektiğini kaydetti.

Temmuz 2023 yılında Ercan Havaalanı’nın açıldığını hatırlatan Şan, gelen-giden yolcu sayılarını paylaştı, ilk iki yılda yolcu sayısında 2 Milyon artış olduğunu belirtti. Şan, altyapı tamamlanmasıydı, eski Ercan binasının buna cevap veremeyeceğini söyledi.

“Bunların hiç mi kamu yararı yoktur? Sayılar yalan söylemez” diyen Şan, “Burada ‘kamu yararı yoktur’ denildiğinde hicap duyarım” dedi. Şan, Sayıştay Raporunda Ercan Ek Beş sözleşmesiyle kamu zararı bulgusu olmadığının altını çizdi.

13 ay Maliye Bakanı olarak görev yaptığını ve uyarıları dikkate aldığını söyleyen Şan, Ercan ek sözleşme ikide süre uzatması yapıldığını hatırlatarak, Ferdi Sabit Soyer’in o dönemde süre uzatılmasını Meclis’teki konuşmasında eleştirdiğini kaydetti ve söylemlerini hatırlattı. Şan, “Uzatmanın ne alternatifi olabilir? Satın alma, biz de satın aldık” dedi.

Ek sözleşme beşin Bakanlar Kurulu kararıyla olduğunu ifade eden Şan, hesaplamanın neden Merkez Bankası’na yaptırıldığının sorulduğuna işaret ederek, “Para konusu konuşulur, Merkez Bankası’na hesaplatmayacağız da kime hesaplatacağız” diye konuştu.

“Ben halkımın bir Türk lirasına tenezzül etmedim, etmem. Yanlış bir şey yapmam” vurgusu yapan Şan, Merkez Bankası’na hesaplama yaptırılırken, bir projeksiyon yaptıklarını söyledi. Şan, “Alnımız açıktır, gönlümüz rahattır” dedi.

59 Milyon hesaplanırken, pandemi sonrasındaki düşük yolcu sayısını baz aldıklarını dile getiren Şan, “Rant yapmak isteseydik pandemi öncesindeki dönemi dikkate alırdık” diye konuştu.

“Aldınız askeri bölgeyi Mesarya’nın içinden verdiniz Bellapais’ten” söylemine de cevap veren Şan, ek sözleşme beşte öyle bir şey söz konusu olmadığını vurguladı, Şan, “Eğer öyle bir şey varsa, ben bu Meclis’e bir kere daha gelmem… 543 dönüm araziyi aldık, yerine 147.25 arazi verdik. Telin bir tarafından aldık, diğer tarafına verdik” dedi.

Şan son olarak, “Verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Matematik asla yanılmaz” vurgusu yaptı.