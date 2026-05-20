Başkan Amcaoğlu, Gönyeli’den Alayköy’e, Yenikent’ten Yılmazköy’e kadar kentin dört bir yanında çocukların yüzünü güldürecek etkinlikler için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Kentte belediyeciliği sadece altyapı ve hizmet üretmek olarak sürdürmediklerini belirten Amcaoğlu, çocukların güvenle oynadığı, ailelerin birlikte vakit geçirdiği ve sokakların yeniden hayat bulduğu bir kent kültürü oluşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

Her yıl daha da büyüyen Çocuk Şenliği ile bu yıl da kentin dört bir yanında aynı coşkunun birlikte yaşanacağını ifade eden Amcaoğlu, GABFEST 2026 Çocuk Şenliği programını da kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre; 21 Mayıs Perşembe günü Yılmazköy Çiftlik Sokak Parkı’nda saat 18.30’da başlayacak etkinliklerde basket atma yarışması, GAB Tohum Atölyesi ve çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

22 Mayıs Cuma günü Yalçın Park’ta saat 18.30’da düzenlenecek etkinliklerde kortej, okulların dans gösterileri, sahne şovları ve çocuklara yönelik ikramlar yer alacak.

23 Mayıs Cumartesi günü ise Gönyeli SAM’da Satranç Turnuvası düzenlenecek.

24 Mayıs Pazar günü Alayköy Üsküdar Sokak Parkı’nda gerçekleştirilecek etkinliklerde ise bisiklet atölyeleri, Leman Cankat Atölyeleri, Biyologlar Derneği Ekosistem Tasarım Atölyesi, DJ Coşkuner performansı ve Sinan Güzen sahnesi çocuklarla buluşacak.

Amcaoğlu ayrıca, 5 Haziran Cuma günü Yenikent’te gerçekleştirilecek Uçurtma Şöleni ve Simge konseriyle festival coşkusunun devam edeceğini belirterek, aynı gün Dünya Çevre Günü etkinliklerinin de çocuklar ve ailelerle buluşturulacağını ifade etti.

5 Haziran’daki etkinlik alanında şişme oyun parkları, yüz boyama etkinlikleri, çeşitli çocuk atölyeleri, ücretsiz karakalem çizimleri, maskotlar, çocuklara ikramlar, uçurtmalar, oyun ablaları ve festival lezzetlerinin de yer alacağı belirtildi.

Başkan Amcaoğlu açıklamasının sonunda, çocukların mutluluğu, sosyal yaşamın güçlenmesi ve kentin her noktasında yaşamın daha da renklenmesi adına çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.