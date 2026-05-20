Etkinlikte, “küçük bir dokunuşun büyük bir fark yaratabileceğine olan inançla hizmet yolunda yürümeye devam edileceği” belirtildi.

Diyaliz hastalarının yaşam kalitesini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Koro Şefi Kürşat Tilki ve Piyanist Rauf Kasımov’a çiçek takdim edilirken, projeye destek veren Bio-Ram Biomedical Solutions Ltd. Direktörü Rauf Mehmetçik’e de teşekkür plaketi verildi.

Lions Kulübü Derneği Dönem Başkanı Ayşegül Tilki'nin açıklamasına göre, Kyrenia International Koro’nun sahne aldığı geceden elde edilen gelirlerle, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Diyaliz Bölümü’ne kateter sedyesi bağışlanacak.

