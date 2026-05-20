Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Tuğcu paylaşımında, “Fakir fukaranın elektrik bakiyesi 675 TL olunca hemen kesilir ama şoför ‘Neco’nun hiç ödemeden bağlanır. 47 bin TL borç” ifadelerini kullanarak, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’a çağrıda bulundu.

Tuğcu, söz konusu elektriğin ödeme alınmadan bağlandığını öne sürerek, “Bu elektriği ödeme almadan bağlayan ve bağlatana soruşturma açılacak mı?” diye sordu.

TUĞCU "ÇOBAN"LARI KARIŞTIRDI: SOYADI BENZERLİĞİ

İddiaların ardından Necati Çoban da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımında iddialara “gülüp geçtiğini” ifade eden Çoban, Ahmet Tuğcu’ya “hodri meydan” diyerek meydan okudu.

Çoban açıklamasında, “Benim kuruma borcum değil, kayıt bile bulursan ben bu ülkeyi terk edeceğim. Ama bulunmazsa sen de görevinden istifa edeceksin, kabul eder misin?” ifadelerini kullandı.

Adına veya kimlik numarasına kayıtlı herhangi bir borç bulunması halinde devlet görevinden de istifa edeceğini söyleyen Çoban, iddiaların soyadı benzerliğinden kaynaklandığını söyledi.