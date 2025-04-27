Galatasaray zirvedeki puan farkını yeniden 5'e çıkardı.

Sarı kırmızılılar 33. hafta maçında Eyüpspor'a konuk oldu.

Kasımpaşa'nın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı hakem Çağdaş Altay yönetti.

Sarı kırmızılılar 33. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor'u Sallai, Torreira, Osimhen ve Morata'nın (2) golleriyle 5-1 mağlup etti.

Osimhen, bu sezon tüm resmi maçlarda 31 gol atarak kariyer rekorunu egale etti.

Yıldız golcü 2022-2023 sezonunda Napoli'de 31 gol atmayı başarmıştı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son TÜMOSAN Konyaspor maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, kaleci Günay Güvenç'in yanı sıra sol bek Ismail Jakobs ve orta saha oyuncusu Mertens'i yedeğe çekti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu oyuncuların yerine 11'de Muslera, Eren ve Sara'yı sahaya sürdü.

Buruk, Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile Danimarkalı bek Elias Jelert'i kadroya almadı.

Tecrübeli teknik adam, yabancı kuralından dolayı kadroya giremeyecek oyuncular konusunda kararını Cuesta ve Jelert'ten yana kullandı.

Buruk, ayrıca cezalı Barış Alper Yılmaz'dan da Eyüpspor maçında yararlanamadı.