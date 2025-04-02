Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024/25 sezonunun çeyrek finali dev derbiye sahne oluyor. Kupanın çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, yarı finale yükselebilmek için sahaya çıktı.

Galatasaray, Osimhen'in duble yaptığı maçta 2-1 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu. Galatasaray'ın rakibi Konyaspor olacak.

ÇIKAN OLAYDA 4 KIRMIZI

Maçın son anlarında iki takım oyuncuları ve yedek kulübeleri arasında kavga çıktı. Polis güçlerinin de sahaya girerek emniyeti sağlamaya çalıştığı olaylar sonrası 4 kırmızı kart çıktı.

Mert Hakan Yandaş, Salvatore Foti, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz, çıkan olayların ardından kırmızı kart gördü.

Olaylar ilk olarak saha içinde Mert Müldür ile Victor Osimhen'in yoğun tartışmasıyla başladı. Sonrasında oyundan alınan Barış Alper Yılmaz ile Fenerbahçe yedek kulübesi arasında gerginlik olunca saha kenarında kavga şiddetini artırarak devam etti.

Olaylar dindikten sonra maçın uzatma bölümüne 11 dakika ekleme yapıldı.