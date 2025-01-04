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80' Galatasaray, Lucas Torreira'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

15' Hakem Alper Akarsu, taç kararını Göztepe lehine verdi. Barış Alper Yılmaz 'Hocam benden çıktı' dedi. Alper Akarsu, kararını değiştirdi.

Becao ameliyat oldu

Becao ameliyat oldu

Göztepe'nin tek golü ise Romulo'dan geldi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 47'ye yükseltti.

Zirvede yer alan sarı kırmızılıların golleri Osimhen ve Yunus Akgün'den geldi.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk etti.

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