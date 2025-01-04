Galatasaray 2025'in ilk maçına taraftarı önünde çıktı.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk etti.
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetti.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Galatasaray yeni yıla galip başladı.
Zirvede yer alan sarı kırmızılıların golleri Osimhen ve Yunus Akgün'den geldi.
Galatasaray bu sonuçla puanını 47'ye yükseltti.
Göztepe'nin tek golü ise Romulo'dan geldi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
9' Galatasaray penaltı kazandı. Osimhen penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.
15' Hakem Alper Akarsu, taç kararını Göztepe lehine verdi. Barış Alper Yılmaz 'Hocam benden çıktı' dedi. Alper Akarsu, kararını değiştirdi.
27' Romulo'nun golüyle Göztepe skora denge getirdi.
İKİNCİ DEVRE
61' Yunus Akgün takımının ikinci golünü atarık Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi.
80' Galatasaray, Lucas Torreira'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.
90+11 Mücadele sona erdi.